Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 19 kişi tutuklandı

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonların adresi Kayseri oldu.
1 haftada 26 operasyon düzenlendi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan 26 operasyon sonucunda toplam 58 şahıs yakalandı.
19 kişi tutuklandı
Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 19’u, adli makamlar tarafından tutuklandı.
Ele geçirilenler
Yapılan operasyonlarda 465,50 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve işlenen suçta elde edilen 22 bin TL ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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