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    Kayseri'deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı

    Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezası bulunan adam, ekiplerce başlatılan yakalama çalışmalarında, evinin bahçesinde otururken yakalandı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 14:33
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    Kayseri'deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı

    Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Hasan D. yi yakalama adına operasyon düzenlendi.

    BAHÇESİNDE YAKALANDI

    Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki evinde saklandığı saptanan Hasan D. bahçede oturuken yakalandı.

    Firari hükümlü gerçekleştirilen işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı #1

    Kayseri deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı #2

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