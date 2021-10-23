- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı
Kayseri'deki uyuşturucu firarisi, bahçesinde yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş cezası bulunan adam, ekiplerce başlatılan yakalama çalışmalarında, evinin bahçesinde otururken yakalandı.
- DHA
- 23.10.2021 - 13:59
- Güncelleme : 23.10.2021 - 14:33
Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Hasan D. yi yakalama adına operasyon düzenlendi.
BAHÇESİNDE YAKALANDI
Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki evinde saklandığı saptanan Hasan D. bahçede oturuken yakalandı.
Firari hükümlü gerçekleştirilen işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.