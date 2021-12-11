Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapsi bulunan kaçak arkadaşının evinde yakalandı. Şahıs 'Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik' dedi.

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S.'nin (30) arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Murat S., gözaltına alındı.

"ADAM ÖLDÜRMEDİK, CİNAYET DE İŞLEMEDİK"

Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik” dedi.

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CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat S., Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.





