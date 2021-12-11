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    Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik

    Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapsi bulunan kaçak arkadaşının evinde yakalandı. Şahıs 'Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik' dedi.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 11:19
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    Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik

    Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S.'nin (30) arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Murat S., gözaltına alındı.

    Kayseri de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik #1

    "ADAM ÖLDÜRMEDİK, CİNAYET DE İŞLEMEDİK"

    Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik” dedi.

    Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik VİDEO

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat S., Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

    Kayseri de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik #2

    Kayseri de uyuşturucu ticaretinden hapse çarptırılan şahıs: Adam öldürmedik #3

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