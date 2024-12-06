Kayseri'de uyuşturucuları salçanın içine sakladı: 1 gözaltı

İHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya yönelik başlattığı mücadele soluksuz devam ediyor.

Bu operasyonlara bir yenisi de Kayser'de eklendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.'nin (31) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

UYUŞTURUCU SALÇA İÇİNE ZULALADI

Şahsı gözaltına alan ekipler, narkotik arama köpeği Jack ile arama yaptı.

Yapılan aramada bir kapta bulunan salçanın içine zulalanmış 592,55 gram narkotik madde ve 7 adet narkotik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.