Kayseri'de uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yaptılar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri ne teröre ne de uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Yapılan operasyonlar da başarıyla sonuçlanıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucuyu duvara sakladılar Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvarın içerisine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.