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    Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanacaklarını anlayan şahıslar, ellerindeki uyuşturucuları apartmanın bahçesine saçarak yok etmeye çalıştı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:26
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    Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 2 adreste arama yapıldı.

    Arama yapılan evlerde 21,73 gram metamfetamin, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin, 1 adet alüminyum folyo ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    BAHÇEYE SAÇTILAR

    Yapılan çalışmalarda 5 şahsa işlem yapılırken, yakalanacağını anlayan 2 uyuşturucu taciri de kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddeleri etrafa saçtı.

    Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı VİDEO


    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Yakalanan 2 şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı #1

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