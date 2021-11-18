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- Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı
Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanacaklarını anlayan şahıslar, ellerindeki uyuşturucuları apartmanın bahçesine saçarak yok etmeye çalıştı.
- İHA
- 18.11.2021 - 09:43
- Güncelleme : 18.11.2021 - 10:26
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 2 adreste arama yapıldı.
Arama yapılan evlerde 21,73 gram metamfetamin, 2,90 gram esrar, 2,05 gram eroin, 1 adet alüminyum folyo ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
BAHÇEYE SAÇTILAR
Yapılan çalışmalarda 5 şahsa işlem yapılırken, yakalanacağını anlayan 2 uyuşturucu taciri de kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddeleri etrafa saçtı.
Kayseri'de yakalanan şahıslar, uyuşturucuları bahçeye saçtı VİDEO
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Yakalanan 2 şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.