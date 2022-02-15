Euro
15.48
0.77%
Dolar
13.64
0.36%
Altın
812.16
-0.71%
Borsa
2050
2.38%
Bitcoin
604.780
5.10%
BTXN Coin
37.85
2.32%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Kayseri'de 'yan bakma' cinayeti: Sanığın cezası arttı

    Tartışma sonucu eski okul arkadaşını bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mehmet Enes S.'ye verilen 10 yıl hapis cezası, yeniden yargılanma sonucu 17 yıl 6 aya çıktı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 'yan bakma' cinayeti: Sanığın cezası arttı

    Kayseri'de 2019 yılında Mehmet Enes S. ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma yaşayan lise öğrencisi Cihan Allı, gerginlik büyüyünce Cihan Allı, naklini başka okula aldırdı.

    Ancak ikili arasındaki husumet yine devam etti.

    9 Ocak günü Kocasinan ilçesinde karşılaşan taraflardan Mehmet Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    KATİL 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Enes S. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 8 Ağustos 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Enes S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra da cezayı, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapse düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

    MAĞDUR AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

    Karara öldürülen Cihan Allı'nın ailesi ile avukatları itiraz etti. Davanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Mehmet Enes S.'ye verilen 10 yıl hapis cezasını yasal unsurlarından dolayı hükümde hata kurulduğu gerekçesiyle bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

    Kayseri de yan bakma cinayeti: Sanığın cezası arttı #1

    "DÖVMEK İÇİN PEŞİNDEN GİTTİM, ARBEDE SIRASINDA BIÇAKLANDI"

    Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Enes S. "Olay öncesinde de yanımda sürekli bıçak taşırdım. Cihan 3-4 ay önce arkadaşlarıyla beni dövmüştü. Başka bir olay nedeniyle de okuldan atılmıştı. Zaman zaman okula gelip, bana küfrediyordu. Ancak karşılık vermiyordum. Arkadaşlarımla konuşurken, yanımızdan geçti. Onlara gidip, döneceğimi söyledim. Dövmek için peşinden gittim. Cihan, beni görünce cebinden bıçağı çıkarmaya çalıştı ancak çıkaramadı. Cihan'ı bacağından bıçaklamak istedim ama bıçak değmeyince aramızda arbede çıktı. Arbede sonucu Cihan bıçaklandı. Bıçağın nereye değdiğini görmedim. Vücudundaki kanı görünce kaçtım." dedi.

    Kayseri de yan bakma cinayeti: Sanığın cezası arttı #2

    CEZA 17 YIL 6 AYA YÜKSELTİLDİ

    Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Enes S.'nin olay sırasında yaşının küçük olduğunu belirterek hapis cezasını 21 yıla düşürdü. Ayrıca lehine takdir indirim uygulandı ve sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    Kayseri de yan bakma cinayeti: Sanığın cezası arttı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin kazım oranı tüm zamanlar rekorunu kırdı
    Teknoloji

    Bitcoin kazım oranı tüm zamanlar rekorunu kırdı

    Orhan Gencebay, dekolteli sahne kıyafetleri hakkında konuştu
    Magazin

    Orhan Gencebay, dekolteli sahne kıyafetleri hakkında konuştu

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir