Kayseri'de 'yan bakma' cinayeti: Sanığın cezası arttı

Tartışma sonucu eski okul arkadaşını bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mehmet Enes S.'ye verilen 10 yıl hapis cezası, yeniden yargılanma sonucu 17 yıl 6 aya çıktı.

Kayseri'de 2019 yılında Mehmet Enes S. ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma yaşayan lise öğrencisi Cihan Allı, gerginlik büyüyünce Cihan Allı, naklini başka okula aldırdı.

Ancak ikili arasındaki husumet yine devam etti.

9 Ocak günü Kocasinan ilçesinde karşılaşan taraflardan Mehmet Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

KATİL 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Enes S. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 8 Ağustos 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Enes S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra da cezayı, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapse düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

MAĞDUR AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Karara öldürülen Cihan Allı'nın ailesi ile avukatları itiraz etti. Davanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Mehmet Enes S.'ye verilen 10 yıl hapis cezasını yasal unsurlarından dolayı hükümde hata kurulduğu gerekçesiyle bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

"DÖVMEK İÇİN PEŞİNDEN GİTTİM, ARBEDE SIRASINDA BIÇAKLANDI"

Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Enes S. "Olay öncesinde de yanımda sürekli bıçak taşırdım. Cihan 3-4 ay önce arkadaşlarıyla beni dövmüştü. Başka bir olay nedeniyle de okuldan atılmıştı. Zaman zaman okula gelip, bana küfrediyordu. Ancak karşılık vermiyordum. Arkadaşlarımla konuşurken, yanımızdan geçti. Onlara gidip, döneceğimi söyledim. Dövmek için peşinden gittim. Cihan, beni görünce cebinden bıçağı çıkarmaya çalıştı ancak çıkaramadı. Cihan'ı bacağından bıçaklamak istedim ama bıçak değmeyince aramızda arbede çıktı. Arbede sonucu Cihan bıçaklandı. Bıçağın nereye değdiğini görmedim. Vücudundaki kanı görünce kaçtım." dedi.

CEZA 17 YIL 6 AYA YÜKSELTİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Enes S.'nin olay sırasında yaşının küçük olduğunu belirterek hapis cezasını 21 yıla düşürdü. Ayrıca lehine takdir indirim uygulandı ve sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.