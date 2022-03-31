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    Kayseri'de yan bakma davası: 1 yaralı 2 gözaltı

    Melikgazi ilçesinde 3 kişi arasında başlayan 'Bana yan baktın' kavgası giderek çığırından çıktı. 1 kişinin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:05
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    Kayseri'de yan bakma davası: 1 yaralı 2 gözaltı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Sivas Bulvarı üzerinde 3 kişi arasında tartışma çıktı.

    Yan bakma nedeniyle başladığı öğrenilen kavga giderek alevlenmeye devam etti.

    1 KİŞİ BIÇAKLANDI

    Çıkan kavgada Ö.L. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı Ö.L. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şüpheliler İ.Ö. ve M.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Kayseri de yan bakma davası: 1 yaralı 2 gözaltı #1

    Kayseri de yan bakma davası: 1 yaralı 2 gözaltı #2

    Kayseri de yan bakma davası: 1 yaralı 2 gözaltı #3


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