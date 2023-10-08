Kayseri'de yanan otomobili çekme sırası

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Y.S. idaresindeki 06 KPJ 74 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu araç söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
Öte yandan, otomobilin yanışına şahit olan vatandaşlar, olaydan görüntü alabilmek için birbiriyle yarıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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