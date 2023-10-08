Kayseri'de yanan otomobili çekme sırası
İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Y.S. idaresindeki 06 KPJ 74 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu araç söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar birbiriyle yarıştı

Öte yandan, otomobilin yanışına şahit olan vatandaşlar, olaydan görüntü alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Kayseri'de yanan otomobili çekme sırası

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)