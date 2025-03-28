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İHA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Yerköy ile İlyaslı Mahallesi arasında bulunan boş su kanalında yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine kolluk kuvvetleri ve itfaiyeye haber verilirken Metin Özbek isimli vatandaş da alevlere müdahale etmek isterken alevlerin arasında kaldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde de Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin Özbek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken haberi alan yakınları da sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.