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    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi

    Çıkan tartışmada 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyinin eşini balta ile öldürdü. Olayı gören ağabey, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
    • 14.11.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:49
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    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun (73) yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

    Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.

    DHA’nın haberine göre; Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vururken olayı gören ağabey Abdullah Topçu, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Çift, olay yerinde yaşamını yitirdi

    Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi #1

    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi #2

    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi #3

    Kayseri’de, yengesini balta ile öldürünce ağabeyi kalp krizi geçirdi #4


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