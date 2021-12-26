Kayseri'de yeni doğan ikiz bebekler koronavirüse yakalandı

Erken doğan ikiz kardeşlerin, aniden rahatsızlanarak kaldırıldıkları hastanede koronavirüs oldukları öğrenildi. 3 ay tedavi gören ikizler yakında taburcu edilecek.

Kayseri’de erken doğan Yamaç ve Yağız ikiz bebekler, doğumlarının ardından koronavirüse yakalandı.

Ateşlenerek rahatsızlanan ikiz bebekler, doğumlarının gerçekleştiği hastanede imkanlarının yetersiz olması nedeniyle, başka bir hastaneye sevk edildiler.

KORONAVİRÜS TESLERİ POZİTİF ÇIKTI

Burada bebeklere uygulanan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte, tedavi uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından virüsü atlatan ikizler, servisteki müşahede sürecinin ardından taburcu edilecek.

"SOLUNUM YOLLARINDA SIKINTI VARDI"

Geldikleri hastanede yapılan test sonucu bebeklerin virüse yakalandığını öğrendiklerini söyleyen anne Aycan Ağar, “Çocuklarım maalesef erken doğdu. Erken doğdukları için solunum yollarında sıkıntı vardı akciğerlerden dolayı. İkizlerden birisi gece bir anda rahatsızlandı aniden. Meğer koronavirüs olmuş. Ben hamilelik sürecinde geçirmedim ama doğum yaptığım hastanede, yeni doğan yoğun bakımda yatarken buraya sevk edildi. Buradaki doktorumuz da koronavirüs testi yapalım dedi ve o şekilde öğrendik biz çocuğumuzun virüse yakalandığını. Zaten diğer hastanede çocuğum koronavirüs olup da geldi buraya, orada bir test yapılmadı. Solunumu zorlaştığı için ve haliyle hastane de yetersiz olduğu için cihaz eksikliğinden dolayı buraya sevk edildi. Biz yaklaşık 3 aydır buradayız.” şeklinde konuştu.

"ARTIK ENTÜBE DEĞİLLER"

Baba Emre Ağar ise, “Çocuklar ikiz oldukları için erken doğum riskini bekliyorduk zaten ama daha sonrasında yaşanılacakları beklemiyorduk. Başka bir hastanede doğum oldu ve bizi 1-2 gün sonra makine yetersizliği gibi sebeplerle sevk etmek istediler. Bize de siz hastane bulun gibi söylemler yönelttiler ve sonrasında da mecbur kalarak buraya sevk ettiler. Çocuklarımız çok şükür iyiler. Şu an serviste müşahede altındalar sadece. Artık entübe değiller. " ifadelerini kullandı.