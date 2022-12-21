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- Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu yapıldı
Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu yapıldı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.
- 21.12.2022 - 20:07
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkollü içecek sürecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 90 şişe sahte alkollü içecek, 30 litre etil alkol, 51 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.
2 kişi emniyete götürüldü
İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.