Kayseri'de yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 7 ağır yaralı

İHA
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden Harun Demir (50) yönetimindeki 58 AEE 774 plakalı minibüs, Karahalka mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ölü 7 ağır yaralı
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı 7 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.