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- Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı
- İHA
- 08.11.2021 - 12:58
- Güncelleme : 08.11.2021 - 14:21
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, Niğde-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı.
İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, kazadan sağ kurtulamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı ViDEO
12 KİŞİ YARALANDI
Kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
CAMLAR KIRILDI
Kaza alanında yaşanan can pazarı, saniye saniye kameraya yansıdı.
Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular, camlar kırılarak dışarı çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.