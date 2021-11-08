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    Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı

    Yeşilhisar ilçesinde bir yolu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Bayram Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. 1’i ağır, 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 14:21
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    Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı

    Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, Niğde-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı.

    İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, kazadan sağ kurtulamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı ViDEO

     

    12 KİŞİ YARALANDI

    Kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi ise yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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    CAMLAR KIRILDI

    Kaza alanında yaşanan can pazarı, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular, camlar kırılarak dışarı çıkarıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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