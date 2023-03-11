Kayseri'de yoldan çıkan tır mezarlığa girdi! Vatandaşlar deprem sandı Freni patlayan kumlu yüklü tır müstakil eve ve otomobile çarptıktan sonra yan yatarak mezarlığa girmesi üzerine korkan vatandaşlar kazanın deprem kadar korkuttuğunu ifade etti.

Kayseri’nin Hacılar korku dolu anlar yaşandı.

Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu M.K. yönetimindeki kum yüklü İran plakalı tırın frenini patladı.

Bunun sonucu olarak, önce yol kenarında bulunan müstakil eve ardından da yolda seyir halinde olan A.N.Ö. yönetimindeki 38 AGA 445 plakalı araca çarptı.

Mezarlığa girdi

Ardından yan yatan tır, mezarlığa girerek, durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan tır sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

"Tır mezarlığa girmiş"

Kaza anını anlatan ev sahibi şöyle konuştu:

Biz içeride yemek yiyorduk. O anda bir gümleme meydana geldi. Burası deprem bölgesi olduğu için bizde deprem oldu zannettik. Sonra dışarı çıktık baktık ki tırın çarptığı araba orada duruyor. Tır mezarlığa girmiş. Hemen tırın yanına gittik. Buradaki arkadaşlara yardımcı olduk. Kaza o şekilde gerçekleşti.

Mezar taşlarını kırdı

Öte yandan tırın yan yatarak girdiği mezarlıkta bulunan mezarlarında taşlarının kırıldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.