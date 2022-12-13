Kayseri'de Yusuf Eren'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

17 yaşındaki Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Harun K. için hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i ve onları ayırmak isteyen arkadaşı B.U.'yu yaraladı.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Harun K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanıp, iddianame düzenlendi.

Ömür boyu müebbet istendi

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Harun K.'nin, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4,5 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Birden yere düştü, korkup eve kaçtım"

İddianamede ifadesine de yer verilen Harun K., "Yusuf, başıma sopayla vurdu. Sersemledim, yere düştüm. Sopayla tekrar vurmak isterken, üzerinden bıçak düştü. Ben de yerdeki bıçağı elime alarak kendimi savunma amacıyla 2-3 kez bel altına salladım. Arkamı dönüp kaçmaya çalışırken, arkamdan bir kez daha vurdu. Üzerime yürürken, Yusuf birden yere düştü. Ben de korkup eve kaçtım." dediği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre sanık Harun K., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.