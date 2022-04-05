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- Kayseri'de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı
Kayseri'de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı
Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğul yakalanırken, bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- İHA
- 05.04.2022 - 17:39
- Güncelleme : 05.04.2022 - 17:46
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Başlatılan operasyon kapsamında, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi.
ZEHİR TACİRLERİNİN BABA VE OĞUL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul olduğunu öğrenirken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.