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    Kayseri'de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı

    Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğul yakalanırken, bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:46
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    Kayseri'de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

    Başlatılan operasyon kapsamında, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi.

    ZEHİR TACİRLERİNİN BABA VE OĞUL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul olduğunu öğrenirken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

    Kayseri de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı #1


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