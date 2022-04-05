Kayseri'de zehir taciri baba oğul gözaltına alındı

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan baba ve oğul yakalanırken, bir miktar uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Başlatılan operasyon kapsamında, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi.

ZEHİR TACİRLERİNİN BABA VE OĞUL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalarını bu yönde ilerleten ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul olduğunu öğrenirken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.