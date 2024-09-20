Kayseri'de zimmetine para geçiren zabıt katibi ilk duruşmada tahliye edildi Kayseri Adliyesi'nde 1 milyon TL değerindeki teminat ödemelerini zimmetine geçirme suçundan hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istenen zabıt katibi Alpaslan Teke, ilk duruşmada suç vasfının değişmesi ihtimali ile tahliye edildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA

Kayseri Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan zabıt katibi Alparslan Teke'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Avukat Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden gerçekleştirdiği incelemede, sıra dışı bir durum fark etti.

Avukat Ünalmış, incelemeleri sırasında Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki tapu iptali ve tescil davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi.

ZABIT KATİBİ FİRAR ETTİ

Avukat Ünalmış'ın yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise 10 Ocak'ta firar etti.

ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARALARI İADE ETTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede tespit edilen miktarın 1 milyon 168 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alparslan Teke tarafından iade edildiği iddia edildi.

Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin Avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi. 8 gün aranan Alparslan Teke, 19 Ocak'ta yakalandı.

5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Teke, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teke hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı, hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

"ZİMMET SUÇUNU KABUL ETMİYORUM"

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Alpaslan Teke ile şikayetçi Avukat Niyazi Ünalmış ve bazı şikayetçi taraflar hazır bulundu.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Teke, “Zimmet suçunu kabul etmiyorum. Bu durum ‘güveni kötüye kullanma’ suçudur. Avukatların bir zararı yoktur. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık katip Teke’nin suç vasfının ‘güveni kötüye kullanma’ kapsamında kalabileceği gerekçesiyle cezaevinde kaldığı süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan katip Teke, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama’ suçundan da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir başka mahkemede önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)