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    Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı

    10 aracın birbirine girdiği kazada 8 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kazanın yaşandığı yol, trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:17
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    Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde beton mikserinin 07 LFJ 31 plakalı kamyoneti sıkıştırması sonucu, kaza meydana geldi.

    38 RS 041, 38 P 0829, 38 AAJ 676, 34 RL 0388, 38 ZU 661, 38 ADS 003, 06 BTK 06, 34 EEC 468 ve 38 ND 790 plakalı araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı ViDEO

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