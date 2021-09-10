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- Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı
Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı
10 aracın birbirine girdiği kazada 8 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kazanın yaşandığı yol, trafiğe kapatıldı.
- İHA
- 10.09.2021 - 11:34
- Güncelleme : 10.09.2021 - 12:17
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde beton mikserinin 07 LFJ 31 plakalı kamyoneti sıkıştırması sonucu, kaza meydana geldi.
38 RS 041, 38 P 0829, 38 AAJ 676, 34 RL 0388, 38 ZU 661, 38 ADS 003, 06 BTK 06, 34 EEC 468 ve 38 ND 790 plakalı araçlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de zincirleme kaza: 8 yaralı ViDEO