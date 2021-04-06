Kayseri'de zincirleme kaza ortalığı savaş alanına çevirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda yaşanan olayda, tır, kamyon, hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon tırla kaldırım arasına sıkışırken, hafif ticari araç da yan yattı.

3 YARALI

Kazada yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere, kamyon sürücüsü Y.A ve otomobil sürücüsü P.A yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























