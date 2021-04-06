Euro
9.6622
0.74%
Dolar
8.1507
0.6%
Altın
456.71
1.49%
Borsa
1.423
-1.31%
Bitcoin
482.500
-0.21%
EXEN Coin
21.26
7.04%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Kayseri'de zincirleme kaza ortalığı savaş alanına çevirdi

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de zincirleme kaza ortalığı savaş alanına çevirdi

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda yaşanan olayda, tır, kamyon, hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

    Çarpmanın etkisiyle kamyon tırla kaldırım arasına sıkışırken,  hafif ticari araç da yan yattı.

    3 YARALI

    Kazada yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere, kamyon sürücüsü Y.A ve otomobil sürücüsü P.A yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    Kayseri zincirleme kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir