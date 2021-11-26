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- Kayseri'deki 12 yıl hükümlü firari yakalandı
Kayseri'deki 12 yıl hükümlü firari yakalandı
Yağma suçundan hakkında 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 26.11.2021 - 17:50
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde, bir eve operasyon düzenlendi.
FİRARİ YAKALANDI
Operasyonda ekipler, hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.E.'yi (23) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E., cezaevine teslim edildi.