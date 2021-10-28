Kayseri'deki 164 yıllık Rum kilisesi, defineci tahribatına uğradı

1857 yılında Rumlar tarafından inşa edilen kilise, defineciler tarafından ağır tahribata uğratıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 1857 yılında Rumlar tarafından inşa edilen Agios Prokopios Kilisesi, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Bir dönem kapısı açık duran ve çocukların oyun alanı olan kilisede duvarlarda bulunan fresklerin tamamı yok edildi.

"ÇOCUKLARIN OYUN ALANI HALİNE GETİRİLDİ"

Kilisenin iç duvarları ise, bıçak ve diğer sivri cisimlerle tahrip edildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtım yapan Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, "Ağırnas Mahallesi tarihi dokusu ile Koramaz Vadisi sınırları içinde yer alan bir yer. Birçok medeniyete ait kalıntının yer aldığı mahallede önemli turizm değerlerinden birisi de 1857 yılından yapılmış Agios Prokopios Kilisesi'dir. Geçmiş zamanda birçok amaçla kullanılan bu tarihi yapı tahrip edildi. Bir dönem çocukların oyun alanı haline getirilen kilisenin turizme kazandırılması gerekir.

"TURİZME AÇILMASI, EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Melikgazi Belediyesi kilisede daha fazla tahribat oluşmaması için kapılarını kilitledi. Böylelikle bir nebze de olsa tahribatın önüne geçildi. Osmanlı döneminin mimar başı olan Mimar Sinan'ın da doğduğu kasaba olan Ağırnas'taki kilisenin restore edilip, turizme açılması en büyük temennimiz." diye konuştu.

















