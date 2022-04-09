Kayseri'deki alacak verecek davası kanlı bitti: 1 yaralı

Melikgazi ilçesinde alacak mevzusu giderek kavgaya dönüştü. Bu sırada eline bıçak geçiren şahıs, husumetlisini vurdu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu A.E.Ş. ile D.E. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. yanında bulunan bıçak ile A.E.Ş.'ye saldırdı.

Çeşitli bölgelerinden ağır yaralandı

A.E.Ş., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan gözaltında

Yaralı şahıs ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli D.E.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.