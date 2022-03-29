Kayseri'deki araç hırsızları, jant boyarken yakalandı

Çaldıkları otomobilin jantlarını boyayan hırsızlık şüphelileri, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'deki Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi’nde, bugün sabah saatlerinde bir binanın otoparkında plakasız otomobilin jantlarını boyayanları görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisleri gören 3 şüpheli, kaçmaya çalıştı. Polis, Ş.Y., Ö.F.P. ve U.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

JANTLARI SİYAHA BOYAMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan araştırmada, şüphelilerin, çalıntı olduğu tespit edilen otomobili modifiye edilmiş gibi göstermek için jantlarını siyaha boyamaya çalıştıkları belirlendi.

Şüpheliler polis merkezine götürülürken, çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.

















