Kayseri'deki çiftin bebek özlemi son buldu

20 yıl boyunca normal yollarla bebek sahibi olamayan Durmuş çifti, 9'üncü tüp bebek denemelerinden olumlu sonuç aldı. Çift, oğullarını sağlıkla kucaklarına aldı.

Kayseri'de yaşayan 41 yaşındaki İbrahim ve Gülsen Durmuş (40) çifti, 20 yıl boyunca çocuk hasreti çekti.

Normal yollarla bebek sahibi olamayan çift, hastaneye başvurarak tüp bebek tedavisine başladı.

Bu süreçte 8 defa tüp bebek denemesi yapan ve ayrıca birçok tedavi yöntemini deneyen İbrahim ve Gülsen Durmuş çifti, daha sonra özel bir hastanenin tüp bebek merkezinden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ’a başvurdu.

Gebelik oluşturuldu

Yapılan tetkikler sonucunda embriyo transferi başarıyla gerçekleştirildi. Bu transfer sayesinde gebelik elde edildi.

Sağlıklı geçen bir gebelik döneminin ardından sezaryen ile doğum yapan Gülsen Durmuş, 4 kilo ağırlığındaki ve Muhammet Yakup adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

"Pes etmedik"

Baba İbrahim Durmuş, yıllarca tüp bebek tedavisi gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Başka merkezlerde tüp bebek denemelerimizin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle pes etmeyerek tavsiye üzerine buraya geldik. Kadınların tedavi sürecindeki psikolojisi çok önemli ve eşim buraya daha rahat, kendini mutlu hissederek geliyordu. Merkezin tüm çalışanları bu süreçte bizim için bir aile gibiydi. Onların desteği bizim için çok önemliydi. Tüp bebek tedavisi normal bir doğum süreci gibi olmuyor. Semih Hoca’nın bu konuda desteğini her zaman yanımızda hissettik. Her geldiğimizde tüp bebek tedavisi ile ilgili sorularımıza sade ve anlaşılır yanıtlar aldık. 38+2. haftanın sonunda bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık."

"Bebeklerine sağlıklı şekilde kavuştular"

Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ ise, Durmuş çiftinin tüp bebek tedavisi için kendilerine başvurduğunu ve gebelik sürecinin tüm aşamalarını titiz bir şekilde takip ettiklerini anlatarak, "Hastamız 8 denemeden sonra bizde yapılan 9’uncu denemede, kişiye özel yapılan tüp bebek tedavisiyle gebe kaldı. Sorunsuz geçen bir gebelik sürecinin ardından bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştular.

Tüp bebek tedavisinde merkezinin donanımlı olması, hekim ve embriyologların tecrübeleri başarıyı etkileyen faktörlerdendir ve gerçekten çok önemlidir. Bugüne kadar çok sayıda aileyi bebek hayallerine kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.