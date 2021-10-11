Kayseri'deki cinayet sanığı, kan görmeye dayanamadığı için olay yerini terk etti

Kayseri'deki cinayet sanığı, kan görmeye dayanamadığı için olay yerini terk etti

Evine gittiği arkadaşının pencereden düşerek ölmesinin ardından olay yerini terk eden sanık, kendisini kan tuttuğu için kaçtığını söyledi.

12 Eylül saat 14.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi’nde bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke’nin evine geldi.

Altıntaş, binanın penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

7 gün hastanede tedavi gören Şura Asena Altıntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Altıntaş’ın itilerek ölmüş olabileceği şüphesi üzerine aynı evde bulunduğu tespit edilen Şükrü Teke, gözaltına alındı. Teke, arkadaşı Şura Asena Altıntaş’ı pencereden iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şükrü Teke hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ODAYA GİTTİĞİMDE PAT DİYE SES DUYDUM"

Davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Teke, Asena'nın kendisiyle birlikte uyuşturucu kullandığını iddia ederek, “Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, ‘Seninle görüşelim’ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum.” dedi.

"KAN GÖRMEYE DAYANAMAYAN BİRİSİYİM"

Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da anlatan Teke, “Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir.” ifadelerini kullandı.

Şükrü Teke, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.





