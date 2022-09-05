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- Kayseri'deki ev kanımı parmağını blendera kaptırdı
Kayseri'deki ev kanımı parmağını blendera kaptırdı
Yemek yaptığı sırada parmağı blendera sıkışan kadın, hastaneye kaldırıldı. Çağırılan itfaiye ekipleri, 15 dakikalık müdahale sonucunda acı çeken kadını kurtardı.
- 05.09.2022 - 17:03
- Güncelleme : 05.09.2022 - 17:15
Kayseri'deki ev hanımı, yemek yaparken korkunç bir kaza yaşadı.
Talihsiz kadının parmağı, kullandığı blendera sıkıştı.
Yaralı kadın, apar topar Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz kadına itfaiye yetişti
Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, acı içinde içinde kıvranan kadının imdadına yetişti.
15 dakikalık müdahale sonucunda kurtuldu
Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, kadın da rahat bir nefes aldı