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    Kayseri'deki ev kanımı parmağını blendera kaptırdı

    Yemek yaptığı sırada parmağı blendera sıkışan kadın, hastaneye kaldırıldı. Çağırılan itfaiye ekipleri, 15 dakikalık müdahale sonucunda acı çeken kadını kurtardı.
    • 05.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:15
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    Kayseri'deki ev kanımı parmağını blendera kaptırdı

    Kayseri'deki ev hanımı, yemek yaparken korkunç bir kaza yaşadı.

    Talihsiz kadının parmağı, kullandığı blendera sıkıştı.

    Yaralı kadın, apar topar Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Talihsiz kadına itfaiye yetişti

    Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, acı içinde içinde kıvranan kadının imdadına yetişti.

    15 dakikalık müdahale sonucunda kurtuldu

    Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, kadın da rahat bir nefes aldı

    Kayseri deki ev kanımı parmağını blendera kaptırdı #1


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