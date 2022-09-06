Kayseri'deki evde tartıştığı arkadaşını bıçakla katletti

Talas ilçesinde iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı saldırıyla sonlandı. Ağır darbe alan yaralı hayatını kaybederken, saldırgan cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaş cinayeti yaşandı.

Han Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşanan olayda, B.Y. (36) ile C.V. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., yanındaki bıçak ile C.V.'ye saldırdı.

Ağır bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti

C.V., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede C.V.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan cezaevinde

Talihsiz adamın cenazesi morga kaldırılırken, B.Y. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.