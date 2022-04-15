Kayseri'deki firari katile 3 kez müebbet istemi

Miras nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla öldüren ve 102 gündür firari olan Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak'ta meydana gelen olayda Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu.

Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti.

Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

102 gündür yakalanamadı

Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 102 gündür yakalanamadı.

İddianame hazırlandı

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

3 defa müebbet hapsi istendi

Yılmaz hakkında, M.A.’nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de ‘silahtan sayılan cisim ile yaralama’ suçundan da ceza talep edildi.

Mehmet Yılmaz’ın cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise, 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

















