Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
590.889
-2.53%
BTXN Coin
32.00
2.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kayseri'deki firari katile 3 kez müebbet istemi

    Miras nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla öldüren ve 102 gündür firari olan Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
    • 15.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'deki firari katile 3 kez müebbet istemi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak'ta meydana gelen olayda Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu.

    Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti.

    Kayseri'de 'miras' kavgası: Ölü ve yaralılar var

    102 gündür yakalanamadı

    Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 102 gündür yakalanamadı.

    İddianame hazırlandı

    Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

    Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

    3 defa müebbet hapsi istendi

    Yılmaz hakkında, M.A.’nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de ‘silahtan sayılan cisim ile yaralama’ suçundan da ceza talep edildi.

    Mehmet Yılmaz’ın cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise, 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

    Kayseri deki firari katile 3 kez müebbet istemi #1

    Kayseri deki firari katile 3 kez müebbet istemi #2

    Kayseri deki firari katile 3 kez müebbet istemi #3

    Kayseri deki firari katile 3 kez müebbet istemi #4

    Kayseri deki firari katile 3 kez müebbet istemi #5


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak
    Teknoloji

    Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak

    2021 yılının en çekici şehirleri
    Dünya

    2021 yılının en çekici şehirleri

    Görüş Bildir