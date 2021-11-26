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    Kayseri'deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti

    11 katlı inşaatın en üst katında çalışma yapan 18 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek zemine çakıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:25
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    Kayseri'deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Talas ilçesinde 18 yaşındaki Bedirhan Yaldız, 11 katlı şantiyenin en üst katında çalışmaya başladı.

    Çalışma sırasında dengesini kaybeden genç adam, 11. kattan zemine çakıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç adama müdahalede bulundu.

    Müdahale sonucunda ise genç adamın, olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kayseri deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti #1

    MORGA KALDIRILDI

    Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti #2

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