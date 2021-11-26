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- Kayseri'deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti
Kayseri'deki inşaattan düşen genç işçi hayatını kaybetti
11 katlı inşaatın en üst katında çalışma yapan 18 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek zemine çakıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
- DHA
- 26.11.2021 - 13:18
- Güncelleme : 26.11.2021 - 13:25
Kayseri'nin Talas ilçesinde 18 yaşındaki Bedirhan Yaldız, 11 katlı şantiyenin en üst katında çalışmaya başladı.
Çalışma sırasında dengesini kaybeden genç adam, 11. kattan zemine çakıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç adama müdahalede bulundu.
Müdahale sonucunda ise genç adamın, olay anında yaşamını yitirdiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.