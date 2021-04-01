Kayseri'deki kadın cinayeti şüphelisi beraat etti

40 yaşındaki Deniz Dal'ın tabancayla göğsünden vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan Selim Ö.'yle ilgili mahkeme, beraat kararı verdi.

Kayseri'de 40 yaşındaki Deniz Dal, geçen yıl 15 Temmuz'da erkek arkadaşı Selim Ö. ile aynı araçta olduğu sırada göğsüne isabet eden tek kurşun ile yaralandı.

Erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Dal, hayatını kaybederken gözaltına alınan erkek arkadaşı Selim Ö., 'kasten öldürme' ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KEŞİF RAPORUNDA ATIŞ MAKTÜLE AİT ÇIKTI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 7 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Selim Ö., yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Sanık avukatı Durdu Mehmet Yalçın'ın talebi ile mahkemenin olay yerinde yaptırdığı keşif sonucu düzenlenen raporda, Deniz Dal'ın ölümüne neden olan atışın kendisi tarafından yapıldığı belirtildi.

BERAAT ETTİ

Bugün görülen karar duruşmasında sanık Selim Ö. hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Selim Ö., "Bu süreçte en çok yıpranan ve mağdur olan benim. Beraatimi istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti sanık Selim Ö.'nün beraatine karar verdi.









