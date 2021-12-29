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    Kayseri'deki kadın cinayetinde ömür boyu hapis, ağırlaştırılmış müebbete çevrildi

    Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla öldürerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Özkan Onay'ın cezası, Yargıtay tarafından bozularak ağırlaştırılmış ömür boyu hapse döndürüldü.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 10:54
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    Kayseri'deki kadın cinayetinde ömür boyu hapis, ağırlaştırılmış müebbete çevrildi

    31 Temmuz 2019’da Kayseri'de bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabanca ile vurularak öldürüldü.

    Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Özkan Onay hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    "ÇOK SEVİYORDUM, KISKANIYORDUM"

    25 Eylül 2019’da görülen davanın karar duruşmasında, "Olmasaydı iyiydi. Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Olay günü bana hakaret etti, 4 el ateş ettim." diyen Onay, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Onay’a 'yasak silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

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    MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

    Yerel mahkemenin kararına, sanık ve müşteki avukatları itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı onarken, bu kez taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

    YARGITAY KARARI BOZDU

    Ceza Dairesi, sanığın eylemini soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını kaydederek, sanığa ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirtip, kararı bozdu.

    Sanığa verilen müebbet hapis cezasını az bulan Yargıtay, cezanın artırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

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    CEZASI YÜKSELDİ

    Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Özkan Onay, duruşmada hazır bulundu. Son sözü sorulan Onay, olayı planlamadığını belirterek, tahliyesini istedi.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ VERİLDİ

    Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu sanık Özkan Onay'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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