Kayseri'deki kazada can veren gencin sonu babası ile aynı oldu

Kayseri'deki kazada can veren gencin sonu babası ile aynı oldu

Talas ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger'in, 5 yıl önce de babasını kaza nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki kaza can aldı.

Komandolar Caddesi üzerinde yaşanan olayda, virajı alamayan İdris Ülger kontrolündeki otomobil, karşı şeritten gelen İrfan Keskin idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sürücüler kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babası gibi kazada can verdi

Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger'in babası Dursun Ülger'in de 5 yıl önce kullandığı kamyonetle yaptığı kazada hayatını kaybettiği, ailenin çocukları olması için 10 yıl beklediği, 10 yılın ardından kazada hayatını kaybeden İdris'in doğduğu öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi, bugün toprağa verildi.