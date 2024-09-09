Kayseri'deki keserli komşu cinayeti davasında karar istinaftan döndü Tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk'u keserle öldüren İsmail Kocatürk'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bozulurken Yüksek Mahkeme akıl sağlığı tespiti yapılmasını istedi.

DHA

Kayseri'de 2023'ün Kasım ayında gerçekleşen 'keserli cinayet' Türkiye'nin gündemine oturdu.

Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Hasibe Soykuk'un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli olarak kadının eşi Seyit Ahmet Soykuk ile komşuları İsmail Kocatürk'ü gözaltına aldı.

Soykuk ifadesi sonrası serbest bırakılırken, İsmail Kocatürk cinayeti kadının oğlu B.B.S.'nin işlediğini öne sürüp, "B.B.S.'nin elinde keser vardı, birbirimizi itekledik. B.B.S., bana 'Kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm' dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım." diyerek ifade verdi. Bu ifade sonrası kadının oğulları S.S. ve B.B.S. de gözaltına alındı. Ancak kadının çocuklarının olay günü başka yerde olduğunun belirlenmesi üzerine S.S. ve B.B.S., serbest bırakıldı.

CİNAYETİ CEZAEVİNDE İTİRAF ETTİ

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen JASAT ekipleri, İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde kan izleri tespit etti. İncelemede, evde de kan izleri bulundu. İlk ifadesinde, "Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp, attım." diyen Kocatürk'ün poşet ile malzeme taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı keşifte bölgede keser, kanlı elbise ve ayakkabılar da bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 9 kaydı olup, ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini savunan İsmail Kocatürk, cezaevinde dilekçe yazıp, Hasibe Soykuk'u öldürdüğünü itiraf etti.

"ÜCRETİM OLAN TOPLAM 1500 TL'Yİ VERMEDİLER"

Dilekçe sonrası İsmail Kocatürk'ün savcılık tarafından ifadesi yeniden alındı. Kocatürk, ifadesinde, "Hasibe Soykuk'un ailesi ile 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL'yi vermediler. Evlerine gittim. Oğlu B.B.S.'yi sordum. Hasibe'ye, 'Oğlun esrar içmek yerine paramı versin' dedim.

Hasibe bana 'Sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık, itişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip, bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım, amacım öldürmek değildi. Pişmanım." dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile sanık Kocatürk hakkında 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık İsmail Kocatürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, geçmiş sabıkaları ve duruşmadaki davranış ve tutumlarında pişmanlık göstermeyen sanığa 'iyi hal' indirimi uygulamadığını belirtti.

Heyet, sanığa ayrıca 'Silahla yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

DOSYA İSTİNAFTAN GERİ DÖNDÜ

Sanık avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten savunmalar olduğunu, ancak yerel mahkemenin bu yönde bir rapor talep etmediğini belirterek verilen cezayı bozdu.

1'inci Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespitinin yapılması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)