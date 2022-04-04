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- Kayseri'deki kumar operasyonunda 30 bin liralık ceza kesildi
Kayseri'deki kumar operasyonunda 30 bin liralık ceza kesildi
Polis ekiplerinin kumar oynandığına dair bilgi alarak operasyon düzenlediği 3 ayrı adresteki 17 şahsa para cezası verildi.
- DHA
- 04.04.2022 - 16:39
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik denetimleri sürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanan iş yerlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Melikgazi ve Kocasinan ilçesinde 3 adrese operasyon düzenledi.
17 GÖZALTI
Kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı. Oyun masalarında ele geçirilen bin 290 TL paraya el konuldu.
30 BİN 923 LİRA CEZA
17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahiplerine ise Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilerek, işletmeler kapatıldı.