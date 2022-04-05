Kayseri'deki liseli, şakalaştığı arkadaşını bıçakladı

Okul bahçesinde arkadaşıyla şakalaşan 15 yaşındaki liseli çocuk, elindeki çakıyı bir anda arkadaşının bacağına sapladı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan liseye, öğrenciler çakı soktu.

Mesleki ve teknik anadolu lisesinde 15 yaşındaki çocuklar, ellerindeki çakıyla oyun oynadı.

10'uncu sınıf öğrencisi H.M., okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı çakıyla bacağından yaraladı.

YARALI ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ

İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, M.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.M. de polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















