Kayseri'deki 'muska' dolandırıcılığı davası sanıklarına hapis cezası

Bir kadını dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle bozuk olan arasını 'muska' yazarak düzeltme vaadiyle 500 TL dolandırdıkları suçlamasıyla yargılanan 2 şüpheliye, hapis cezası verildi.

Kayseri’de 8 Eylül 2019'da Z.Ç. isimli kadın, aralarında geçimsizlik olduğunu belirttiği, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle arasının düzelmesi için E.B. ve M.Y.'ye 500 TL karşılığında 'muska' yazdırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının şikayeti üzerine E.B. ve M.Y., gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

CEZA VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'dini duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi.

E.B.'ye 1 yıl 10 ay, M.Y.'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.