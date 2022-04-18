Petrol
113.32
1.45%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
583.545
-1.76%
BTXN Coin
31.77
0.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Kayseri'deki otomobil hırsızları yakalandı

    Bağladıkları halatla otomobili çekerek çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.04.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'deki otomobil hırsızları yakalandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.Ö.’ye ait otomobil gece saatlerinde kapısının önünden çalındı.

    Otomobilini park yerinde göremeyen F.Ö.’nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi.

    2 hırsız adliyeye sevk edildi

    Otomobili kapının önünden bağladıkları halatla çekerek çaldıkları tespit edilen E.Ü. ve Y.G., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan E.Ü. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri deki otomobil hırsızları yakalandı #1

    Kayseri deki otomobil hırsızları yakalandı #2

    Kayseri deki otomobil hırsızları yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi
    Yaşam

    Kayseri'deki halı sahada sürpriz evlenme teklifi

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Munzur ve Pülümür’de su seviyesi yükseldi
    3. Sayfa

    Munzur ve Pülümür’de su seviyesi yükseldi

    Görüş Bildir