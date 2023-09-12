Kayseri'deki patlamada ağır yaralanan usta kurtarılamadı Bir tırın yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan usta, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri'de bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir tırın tamir edilen yakıt deposu, kaynak yapıldığı sırada patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Usta ve şoför yaralandı

Patlamada usta Ali Ramazan Ulusoy ağır yaralanırken, yanında bulunan tır şoförü İ.H.K. de yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri aldı.

20 günlük mücadelesini kaybetti

Patlamada ağır yaralanan Ali Ramazan Ulusoy'un, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)