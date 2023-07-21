Kayseri'deki şantaj cinayetinde iyi hal indirimi Eşi C.A.'ya şantaj yapan ve 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı öldüren İsmail Altuntaş'a verilen 26 yıl 8 ay hapis cezası kararı bozularak iyi hal ve tahrik indirimleriyle 13 yıl 4 aya düşürüldü.

DHA

Kayseri'de C.A.'ya, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi.

Bu sırada ağabey kardeş, C.A.’nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çift hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 1 Aralık'ta görülen karar duruşmasında sanık İsmail Altuntaş ile ölen Özcan'ın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık İsmail Altuntaş, "Önce sizin, sonra yüce Rabbimin adaletine sığınıyorum. Benim, ailem, yuvam dağıldı. Kızıma bile küfretti. Baba olmak zor. Her şey 20 saniyede oldu" dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Altuntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezasını 25 yıla düşürdü.

Heyet, sanığa 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay, 'yaralama' suçundan da 2 bin lira para cezası olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira para cezası verdi. Heyet, Altuntaş’ın eşi C.A.’nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine hükmetti.

Karara itiraz

Gökhan Özcan'ın şikayetçi ailesinin avukatları ile sanık avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Müşteki ailenin avukatları sanığa verilen cezayı az bulduklarını, C.A. hakkında da ceza verilmesi gerektiğini, sanık Altıntaş'ın avukatları da cezanın fazla olduğunu belirtti.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede duruşma yapılmasına karar verdi. Ceza dairesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İsmail Altıntaş ve tutuksuz yargılanan eşi C.A., ile olay sırasında ölen Özcan'ın yanında yer alan kız kardeşi İ.Ö. ve şikayetçi yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Daire savcısı, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılmasını ve sanığa 'tahrik' indiriminin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanık İsmail Altıntaş son sözünde, "Kesinlikle birine zarar verme taraftarı değilim. Önce Rabbimin sonra yüce Türk adaletinin adaletine sığınıyorum. Pişmanım" dedi.

Onu azmettirdiği iddia edilen tutuksuz sanık olan eşi C.A., da beraatini talep etti. Ölen Özcan'ın ailesi ise şikayetçi olduklarını, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ceza 13 seneye düştü

Ceza Dairesi yaptığı yargılama sonrası dosyayı karara bağladı ve sanık İsmail Altıntaş'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında, 'tahrik' indirimi uygulayarak önce 16 yıla, 'iyi hal' indirimi de ile de cezasını 13 yıl 4 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ceza Dairesi tutuksuz sanık C.A.'nın ise, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan yerel mahkemenin verdiği beraat kararına yapılan istinaf taleplerinin esastan reddine karar vererek, beraat kararını onadı. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.