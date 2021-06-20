Kayseri'deki silahlı kavgada 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı

Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Dün gece Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde sokakta karşılaşan Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, Ömer T., Mehmet T. ve Muhammet B. pompalı tüfekle vurularak, Hasan T. ve Arrahman T. ise sopalarla yaralandı.

İHBAR EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

AĞIR YARALILAR VAR

Pompalı tüfekle vurulan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olaya karışan Mahmut T., Beşar T. ve Abdurrahman T. yakalandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

























