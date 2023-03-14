Kayseri'deki uyuşturucu tacirlerine 12'şer yıl hapis Uyuşturucu satıcısı olmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia eden iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu ticareti duruşmasına, tutuklu sanıklar T.Ç, ve M.Ç. kardeşler ile sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanıkların Gaziantep'ten Kayseri’ye ticaretini yapmak için yüklü miktarda uyuşturucu getirdikleri sırada polis ekiplerince yakalandıklarını belirterek, sanıkların duruşmada yer alan olay tespit ve yakalama tutanağının da dikkate alınarak ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi.

"Kullanmak için temin ettik"

Sanıklar mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, uyuşturucu satıcısı değil kullanıcı olduklarını ve o gün de kendi kullanımları için uyuşturucu temin ettiklerini söyleyerek, beraatlerini talep etti.

12'şer yıl hapse çarptırıldılar

Mahkeme heyeti, sanıkları ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.