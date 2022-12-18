Ali Dağı'ndan havalanan paraşütçü, iniş yaptığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten yere çakıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki yamaç paraşütçüsü korku dolu anlar yaşadı.

Komanda Caddesine Ali Dağın'dan uçan paraşütçü, inişe geçti.

15 metreden yere düştü

Bu esnada dengesini kaybeden paraşütçü, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'deki yamaç paraşütçüsü düştü ViDEO

Düşüş anı kamerada

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı.