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    Kayseri'deki yamaç paraşütçüsü düştü

    Ali Dağı'ndan havalanan paraşütçü, iniş yaptığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten yere çakıldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 18.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 09:06
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    Kayseri'deki yamaç paraşütçüsü düştü

    Kayseri'nin Talas ilçesindeki yamaç paraşütçüsü korku dolu anlar yaşadı.

    Komanda Caddesine Ali Dağın'dan uçan paraşütçü, inişe geçti.

    15 metreden yere düştü

    Bu esnada dengesini kaybeden paraşütçü, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakıldı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kayseri'deki yamaç paraşütçüsü düştü ViDEO

    Düşüş anı kamerada

    Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı.

    Kayseri deki yamaç paraşütçüsü düştü #1


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