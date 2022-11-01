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    Kaz Dağları'nda 2 noktada orman yangını

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
    • 01.11.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 15:21
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    Kaz Dağları'nda 2 noktada orman yangını

    Türkiye yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele etti.

    Bir orman yangını haberi de Kaz Dağları'ndan geldi...

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Kaz Dağları'nın 2 bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çalışma başlatıldı

    Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş civarından yükselen alevler, kısa sürede fark edildi.

    İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı.

    13 arazöz görevde

    Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

    Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale sürüyor.

    Kaz Dağları'nda orman yangını VİDEO

    Havadan ve karadan müdahale

    Öte yandan 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

    AA'nın aktarımına göre; ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

    Kaz Dağları nda 2 noktada orman yangını #1


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