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    Kaz Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

    Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:32
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    Kaz Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

    EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI SONUÇ VERDİ

    Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.

    Kaz Dağları ndaki yangın kontrol altına alındı #1

    Kaz Dağları ndaki yangın kontrol altına alındı #2

    Kaz Dağları ndaki yangın kontrol altına alındı #3

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