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- Kaz Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kaz Dağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
- İHA
- 25.10.2021 - 11:18
- Güncelleme : 25.10.2021 - 11:32
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kaz Dağları'nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI SONUÇ VERDİ
Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.