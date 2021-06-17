Küçükçekmece'de yavru kedileri yediğini itiraf eden Japon uyruklu D.M., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Japon uyruklu D.M.'nin, yavru kedileri yediği belirlendi.

Mahalleli tarafından linç girişiminde bulunulan D.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Yasin Öztürk, "Bizim ülkemize, milletimize, dinimize, insanlığımıza çok ters bir durum. Bir an önce sınır dışı edilmesini istiyoruz." dedi.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi polis merkezine götürdü.

D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti.

10 bin 375 lira para cezası verilen kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kedi yiyen Japon, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi VİDEO







