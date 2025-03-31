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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İMHA EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, Karadeniz'de Kefken açıklarında bir mayının tespit edilmesi üzerine bölgeye hızla SAS timleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde müdahale edilen mayın, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.