İzmir Kemalpaşa'da rüşvet operasyonu

Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi, rüşvet verip almak iddiasıyla gözaltına alındı.

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Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri ileri sürüldü.

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

"BELEDİYEYE GELMELERİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, bugün sabah saatlerinde jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

Karakayalı, şunları söyledi:

"Konu henüz net değil. Benim de belediyeye geldiğimde haberim oldu. Başkan yardımcım söyledi. Belediyeye gelmeleri gibi bir durum yok. Bir şikayet üzerine olmuş bir olay. Gelişmeleri takip edeceğiz. İmar konularıyla alakalı şikayetler geliyordu. Bu konuyla alakalı müfettiş istemiştim. Talebim üzerine konu 2 aydır inceleniyordu. Şu an tam olarak olay nedir, neyin nesidir, kim, neden alındı bilmiyoruz. Daha sonra detaylı açıklama yapacağız."