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    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı

    Çıktıkları dağ yürüyüşünde sarp kayalıklarda mahsur kalan 1'i kadın 4 Rus turist, kurtarıldı. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 20.12.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:18
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    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı

    Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nden 17 Aralık günü yürüyüşe çıkan 1'i kadın 4 Rus turist, bir süre sonra dağda mahsur kaldı.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne aynı gün saat 19.30 sıralarında yapılan ihbar sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, turistlerin bulunduğu bölgeye doğru harekete geçti.

    Sarp ve kayalık alanda bulundular

    Ekipler, gece boyu süren çalışmaların ardından saat 07.00 sıralarında turistlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

    Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter desteği istendi.

    4 turist, Sikorsky tipi helikopterle alındı

    Aydın Filo Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Kemer'e gelip, S.K., S.I., E.M. ve A.V.'yi aldı.

    DHA’nın haberine göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Rus turistler, ilçe merkezine bırakıldı.

    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı #1

    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı #2

    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı #3

    Kemer’de çıktıkları dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı #4


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